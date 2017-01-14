Tahran'da A321 için tören düzenlendi

Tahran Havalimanı görevlileri, Taharanlılar ve medya tarafından karşılanan ilk A321 için tören düzenlendi.



Bilindiği gibi İran ambargonun kaldırılışının ardından ilk olarak Boeing ve Airbus’a uçak siparişi vermişti.



Airbus tarafıından teslim edilen ilk A321, 100 uçaklık siparişin 189 yolşcu yolcu kapasiteli birinci uçağı oldu oldu.