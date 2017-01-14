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Tahran'da A321 için tören düzenlendi

İran’a uygulanan 35 yıllık ambargonun ardından ilk kez fabrika çıkışlı Airbus A320-211 tipi yolcu uçağı Tahran Havalimanı’nda törenle karşılandı.

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Tahran Havalimanı görevlileri, Taharanlılar ve medya tarafından karşılanan ilk A321 için tören düzenlendi.

Bilindiği gibi İran ambargonun kaldırılışının ardından ilk olarak Boeing ve Airbus’a uçak siparişi vermişti.

Airbus tarafıından teslim edilen ilk A321, 100 uçaklık siparişin 189 yolşcu yolcu kapasiteli birinci uçağı oldu oldu.

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