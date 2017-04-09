TAİ'de yeni birim ve atamalar

TAI Yönetim Kurulu organizasyon yapısında değişikliğe gitti ve yeni birimlerin kurulmasını kararlaştırdı.



Alınan karara göre, Milli Muharip Uçak (MMU) Grup Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Başkanlığı, Hukuk İşleri Başkanlığı kurulurken, Ortak Hizmetler Grup Başkanlığı ise kapatıldı.



Milli Muharip Uçak (MMU) Grup Başkanlığına Mustafa Cavcar, Bilgi Teknolojileri Başkanlığı Soner Kırıcı atandı.

TAI Yönetim Kurulu, Hukuk İşleri Başkanlığına ise Abdurrahman Serhat Kaya'yı getirdi. Kaya, Türk Hava Yolları Teknik AŞ Hukuk Müşaviri olarak görev yapıyordu.



Bir süre önce THY'den TAI'ye Akademi Müdürü olarak geçen Orhan İkiz de Tedarik ve Sanayileşme Başkanlığına getirildi.