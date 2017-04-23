TAV Bugün çocukları sevindirdi
TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gaziapaşa-Alanya havalimanlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Boyama seti hediye edilen çocuklar hediyelerini sevinçle karşıladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.