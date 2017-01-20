TAV Libya'ya dönme kararı aldı

İstanbul'a gelen Libya Ulaştırma Bakanı Milad Matuk, TAV'ın CEO'su Sani Şener görüştü. Matuk, görüşmede Libya'da faaliyetlerine ara veren TAV İnşaat'ı ülkeye dönmeye davet etti.



2007 yılında Yeni Trablus Uluslarası Havalimanı Projesi'ni kazanan TAV İnşaat, Libya’da iş savaş çıkınca istikrar sağlanıncaya kadar 250 Türk çalışanı Türkiye’ye özel uçakla getirmişti.



Brezilyalı (Odebrecht) ve Lübnanlı ortağı (CCC) ile birlikte Trablus'taki yeni havalimanı terminalini inşa eden TAV İnşaat, 3 milyar dolar bedelle 20 milyon yolcu kapasiteli terminal binasının yapımına başlamıştı.



TAV İnşaat Libya Projesi İdari İşler Müdürü Sinan Duman, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sevincimiz biraz buruk çok büyük bir projeyi yarım bıraktık. Libyalı kardeşlerimizin bu projeye ihtiyacı var. Libya'nın bu havalimanı projesine ihtiyacı var. TAV olarak biz projeyi tamamlamak üzere Libya'ya dönmeyi umut ederiz" ifadelerini kullanmıştı.