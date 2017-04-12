TAV'da Demet Evgar ile çay saati
TAV İşletme Hizmetleri’nin geleneksel olarak düzenlediği “Tea Time” etkinliklerinin bu ayki konuğu ünlü sanatçı Demet Evgar’dı.
Çalışan mutluluğunu ve kurum içi iletişimi arttırmak adına TAV İşletme Hizmetleri’nin düzenlediği “Tea Time” adlı çay saati buluşmalarında Demet Evgar şirket çalışanları ile sanat, tiyatro ve yaşam stili üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.
TAV Havalimanları Holding Yönetim Binası’nda gerçekleşen etkinliğe TAV çalışanları yoğun ilgi gösterdi. “Tea Time” etkinliklerinin daha önceki konukları gazeteci Balçiçek İlter, müzisyen İskender Paydaş, disk jokey Funky C, sunucu Murat Güloğlu ve doğa fotoğrafçısı Süha Derbent olmuştu.
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