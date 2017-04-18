TAV'dan Suudi Arabistan'da yeni girişimler
TAV Yatırımcı İlişkileri Twitter hesabından Suudi Arabistan’da iki yeni girişimde bunulduğu açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre TAV, Suudi Arabistan'daki Qassim ve Hail havalimanlarının işletilmesi için görüşmelere başladı.
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