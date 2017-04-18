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TAV'dan Suudi Arabistan'da yeni girişimler

TAV Yatırımcı İlişkileri Twitter hesabından Suudi Arabistan’da iki yeni girişimde bunulduğu açıklandı.

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Yapılan açıklamaya göre TAV, Suudi Arabistan'daki Qassim ve Hail havalimanlarının işletilmesi için görüşmelere başladı. 

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