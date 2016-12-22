Telefonda arapça konuştu, uçaktan atıldı

New York’ta yaşayan YouTube yıldızı Adam Saleh, Delta Havayolları'na ait uçakta annesiyle Arapça konuştuğu için uçuş görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.



Saleh, Londra-New York seferini yapan uçaktaki görevlilerinin sergilediği bu davranış sonrasında kişisel sosyal medya hesabından, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.



Saleh'in olaya ilişkin yayımladığı videonun olduğu tweet, 165 binden fazla retweet, 100 binden fazla da beğeni aldı.



Saleh’in ifadesine göre, kendisinin Arapça konuştuğunu duyan yolcular rahatsız oldu ve uçuş görevlilerini çağırarak durumdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Saleh ve yanındaki arkadaşı, uçaktan indirildi.



Olayın ardından bir açıklama yapan Delta Havayolları, Saleh ve arkadaşının, 20 yolcudan gelen şikayet nedeniyle uçaktan dışarı çıkarıldığını belirtti. Şirket buna karşın, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını ifade etti.