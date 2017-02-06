Theresa May'in uçağında güvenlik zafiyeti

ABD’nin başkenti Washington’dan Türkiye’ye gelen May’in 'May Force One' olarak anılan uçağının irtifası, yönü ve hızıyla birlikte tam olarak nerede uçtuğu Flightradar24 internet sitesinde canlı olarak yayınlandı.



Uzmanlar, uçakta bulunan uydu alıcı-vericisinin açık bırakılmasının ciddi bir güvenlik açığı olduğunu belirtirken, 'Bu sistemin tıpkı ABD Başkanlık uçağı Air Force One’da olduğu gibi kapatılması gerektiğini' belirtti.

Ulusal Terörle Mücadele Güvenlik Ofisi’nin eski şefi Chris Philips, söz konusu bilgilerin teröristler açısında bulunmaz nimet olduğunu belirterek, bu bilginin kamuya açık olmasını 'saçma ve sorumsuzluk' olarak nitelendirdi.



Normal şartlar altında askeri ve diplomatik uçuşlar, uçakların havada seyredilmesini sağlayan Flightradar24 ve benzeri sitelerden takip edilemiyor.