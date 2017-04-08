Thomann, 'Rusya ABD'ye kırmızı çizği çekti'
Avrupa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Jeopolitik Araştırmalar Direktörü Pierre-Emanuelle Thomann, Rusya’nın Suriye’de uçuş güvenliği anlaşmasını durdurarak, ABD için ‘kırmızı çizgi’ çektiğini söyledi.
Avrupa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Jeopolitik Araştırmalar Direktörü Pierre-Emanuelle Thomann, Rusya’nın ABD’nin Suriye’nin Humus kentindeki Şayrat Hava Üssü’nü vurmasının ardından uçuş güvenliği anlaşmasını durdurmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Thomann, Rusya’nın bu adımla ABD’ye karşı ‘kırmızı çizgi’ çektiğini belirterek, “Rusya muhtemelen böylece ABD Başkanı Donald Trump’a gerginliği tırmandırma yolunda daha ileriye gitmelerinin ABD için tehlikeli olacağını gösterdi” ifadelerini kullandı.
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