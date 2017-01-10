Thomas Cook 2017'ye hızlı giriyor

Avrupa seyahat pazarında 2017 yaz sezonu için tur operatörlerinin kapasiteleri belli olmaya başlıyor.



Türkiye son günlerdeki terör saldırıları ile darbe yerken, rakipler kazanmaya devam ediyor.



Son olarak Avrupa seyahat pazarının ikinci büyük grubu Thomas Cook, komşu Yunanistan için 2017 yaz sezonuna yönelik olarak büyük bir kapasite artırımına gitti.



Yunanistan için bünyesindeki havayolu şirketi Condor’da 30 bin ek koltuk ayıran Thomas Cook, 2017 yaz sezonunda bu koltuk kapasitesini ülkenin turistik adaları Girit, Rodos, Korfu ve Kos’a olan uçuşlarda kullandıracak.



Yunanistan’ın özellikle Paskalya dönemi başta olmak üzere büyük talep gördüğünü kaydeden Thomas Cook’un satış, e-ticaret, pazarlama ve servisten sorumlu yöneticisi Carsten Seeliger, tam zamanında bu talebe yönelik ek kapasite ile yanıt verdiklerini söyledi.