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THY 2016 yılında 35 kişiye İstanbul'u tanıttı

THY, aktarmalı yolcuları için 2010’dan bu yana sürdürdüğü projesinde 2016 yılında 35 binden fazla yolcusuna İstanbul'u tanıttı

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Konuya ilişkin olarak twitter’dan açıklama yapan Bilal Ekşi, “Transit (6 saat üzeri) yolcularımıza #İstanbul'u ücretsiz gezdiriyoruz. 2016 yılında 35.000 üzeri yolcumuz bu hizmetten faydalandı” dedi.

İstanbul aktarmalı seyahatleri sırasında en az 6 saat beklemek zorunda kalan yolcular için ücretsiz sunulan uygulamayla, yolcuların atıl geçecek zamanlarını İstanbul’un tarihi ve doğası ile zenginleştirmeyi amaçlıyor.

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