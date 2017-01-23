THY 2016 yılında 35 kişiye İstanbul'u tanıttı
THY, aktarmalı yolcuları için 2010’dan bu yana sürdürdüğü projesinde 2016 yılında 35 binden fazla yolcusuna İstanbul'u tanıttı
Konuya ilişkin olarak twitter’dan açıklama yapan Bilal Ekşi, “Transit (6 saat üzeri) yolcularımıza #İstanbul'u ücretsiz gezdiriyoruz. 2016 yılında 35.000 üzeri yolcumuz bu hizmetten faydalandı” dedi.
İstanbul aktarmalı seyahatleri sırasında en az 6 saat beklemek zorunda kalan yolcular için ücretsiz sunulan uygulamayla, yolcuların atıl geçecek zamanlarını İstanbul’un tarihi ve doğası ile zenginleştirmeyi amaçlıyor.
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