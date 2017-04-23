THY, 2023'e kadar 8 bin kabin memuru alacak
THY Kabin Eğitim Müdürü Yonca Ceylan, kurumda 10 bin kabin memurunun çalıştığını belirterek, 2023'e kadar bu sayıyı 18 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelen Ceylan, kabin memuru adaylarının uçakta olabilecek tüm olumsuz ya da zorlayıcı koşullara karşı en ince ayrıntısına kadar eğitim aldığını kaydetti. Ceylan, son günlerde gündeme gelen ve THY Kabin Ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen 'uçakta doğum' işlemi ile ilgili, "Eğitim içeriklerinde doğum operasyonuna da yer veriliyor ve bütün kabin memurları bu eğitimden geçiriliyor" dedi.
Ceylan, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'nın (EASA) İngiltere ve ABD'ye olan THY uçuşlarında elektronik cihazların yasaklanması konusunda da aldıkları tedbirler sayesinde bu durumun şirketi ve yolcuları olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.