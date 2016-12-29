THY 23 seferini iptal etti
İstanbul’da beklenen kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle Türk Hava Yolları şimdilik 23 seferini iptal etti.
THY’den yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:
“Sayın Yolcularımız,
29 ARALIK 2016 tarihinde, İSTANBUL’da yaşanması beklenen meteorolojik hadise ((kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.
Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.’’
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