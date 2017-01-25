Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

THY 24 Şubat'a kadar San Francisco'ya uçmayacak

Türk Hava Yolları 24 Şubat’a kadar olan San Francisco uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Sayın Yolcularımız,

Aşağıdaki San Francisco seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.

TK79/TK80  -  25 Ocak 2017
TK79/TK80  -  31 Ocak 2017
TK79/TK80  -  06 Şubat 2017
TK79/TK80  -  14 Şubat 2017
TK79/TK80  -  21 Şubat 2017
TK79/TK80  -  24 Şubat 2017

İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ünlülerden 'Başkanlık' mesajı

Ünlülerden 'Başkanlık' mesajı

Koreli askerlerden inanılmaz tatbikat

Koreli askerlerden inanılmaz tatbikat

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA