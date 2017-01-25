THY 24 Şubat'a kadar San Francisco'ya uçmayacak
Türk Hava Yolları 24 Şubat’a kadar olan San Francisco uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.
THY’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Sayın Yolcularımız,
Aşağıdaki San Francisco seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.
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İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz”
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