THY 24 Şubat'a kadar San Francisco'ya uçmayacak

THY’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



“Sayın Yolcularımız,



Aşağıdaki San Francisco seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.



TK79/TK80 - 25 Ocak 2017

TK79/TK80 - 31 Ocak 2017

TK79/TK80 - 06 Şubat 2017

TK79/TK80 - 14 Şubat 2017

TK79/TK80 - 21 Şubat 2017

TK79/TK80 - 24 Şubat 2017



İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz”