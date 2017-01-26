Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

THY 26-27 Ocak iptallerini açýkladý

Ýstanbul’da bu gece yarýsýndan sonra etkili olmasý beklenen kar yaðýþý yüzünden THY’de bir çok seferini iptal etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapýlan açýklamada iç ve dýþ hatlarda 26-27 Ocak tarihleri arasýnda bir çok seferin iptal edildiði belirtildi.

Konuya iliþkin THY’den yapýlan açýklamada þöyle denildi:

26-27 OCAK 2017 tarihlerinde, “Ýstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarýnda beklenen meteorolojik hadise (kar yaðýþý) nedeniyle aþaðýdaki seferlerimiz iptal edilmiþtir. Yolcularýmýzýn seyahatlerinden önce uçuþlarýyla ilgili son durumu http://www.turkishairlines.com/ adresinden veya 444 0 849 numaralý çaðrý merkezimizden öðrenmelerini rica ederiz.’

Yolcularýmýzýn seyahatlerinden önce uçuþlarýyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralý çaðrý merkezimizden öðrenmelerini rica ederiz.

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

Filistin Batý Þžeria'da nefes kesen askeri tatbikat

Filistin Batý Þžeria'da nefes kesen askeri tatbikat

Milas'ta inþaat kazýsý sýrasýnda oda mezar bulundu

Milas'ta inþaat kazýsý sýrasýnda oda mezar bulundu

Yerli drone avcýsý yenilendi

Yerli drone avcýsý yenilendi

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA