THY 26-27 Ocak iptallerini açýkladý

Yapýlan açýklamada iç ve dýþ hatlarda 26-27 Ocak tarihleri arasýnda bir çok seferin iptal edildiði belirtildi.



Konuya iliþkin THY’den yapýlan açýklamada þöyle denildi:



26-27 OCAK 2017 tarihlerinde, “Ýstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarýnda beklenen meteorolojik hadise (kar yaðýþý) nedeniyle aþaðýdaki seferlerimiz iptal edilmiþtir. Yolcularýmýzýn seyahatlerinden önce uçuþlarýyla ilgili son durumu http://www.turkishairlines.com/ adresinden veya 444 0 849 numaralý çaðrý merkezimizden öðrenmelerini rica ederiz.’



Yolcularýmýzýn seyahatlerinden önce uçuþlarýyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralý çaðrý merkezimizden öðrenmelerini rica ederiz.