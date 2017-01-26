THY 26-27 Ocak iptallerini açýkladý
Ýstanbul’da bu gece yarýsýndan sonra etkili olmasý beklenen kar yaðýþý yüzünden THY’de bir çok seferini iptal etti.
Yapýlan açýklamada iç ve dýþ hatlarda 26-27 Ocak tarihleri arasýnda bir çok seferin iptal edildiði belirtildi.
Konuya iliþkin THY’den yapýlan açýklamada þöyle denildi:
26-27 OCAK 2017 tarihlerinde, “Ýstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarýnda beklenen meteorolojik hadise (kar yaðýþý) nedeniyle aþaðýdaki seferlerimiz iptal edilmiþtir. Yolcularýmýzýn seyahatlerinden önce uçuþlarýyla ilgili son durumu http://www.turkishairlines.com/ adresinden veya 444 0 849 numaralý çaðrý merkezimizden öðrenmelerini rica ederiz.’
Yolcularýmýzýn seyahatlerinden önce uçuþlarýyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralý çaðrý merkezimizden öðrenmelerini rica ederiz.
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