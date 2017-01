THY, 27 Mart'ta Edremit'e tekrar başlıyor

Türkiye’nin en fazla noktasına uçan Türk Hava Yolları, Edremit'in Koca Seyit Havalimanı’na (EDO) 27 Mart'ta sefer başlatarak yurt içinde sefer yaptığı nokta sayısını 50'ye yükseltiyor.



*Edremit’e ait tarifeli uçuş saatleri

Uçuş No. Günler Kalkış Varış



TK 2260 Her Gün IST 00:45 EDO 1:45

TK 22261 Her Gün EDO 03:40 IST 4:35