THY, 27 Mart'ta Edremit'e tekrar başlıyor
Türk Hava Yolları’nın Edremit seferleri 27 Mart’ta başlıyor...
Türkiye’nin en fazla noktasına uçan Türk Hava Yolları, Edremit'in Koca Seyit Havalimanı’na (EDO) 27 Mart'ta sefer başlatarak yurt içinde sefer yaptığı nokta sayısını 50'ye yükseltiyor.
*Edremit’e ait tarifeli uçuş saatleri
Uçuş No. Günler Kalkış Varış
TK 2260 Her Gün IST 00:45 EDO 1:45
TK 22261 Her Gün EDO 03:40 IST 4:35
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