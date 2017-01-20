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THY 30 Ocak'ta Gine uçuşlarına başlıyor

Gine'nin başkenti Konakri'ye seferler 30 Ocak'tan itibaren başlayacak

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Türk Hava Yolları (THY), Gine'nin başkenti Konakri'ye 30 Ocak'ta sefer başlatacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, uçuş sağlayacağı 120. ülkeyi kapsamlı uçuş ağına dahil ediyor. THY'nin Afrika’daki 51. destinasyonu olan Konakri'ye seferler 30 Ocak'tan itibaren pazartesi ve perşembe günleri icra edilecek.

Yolcular, Afrika kıtasının önemli liman şehirlerinden Konakri'ye tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 699 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.

Uçuş No.        Günler                                    Kalkış                     Varış    

TK 537           Pazartesi,  Perşembe             IST     12:30           CKY    19:35
TK 537           Pazartesi,  Perşembe             CKY    20:30           IST    08:40 +1

*Tüm saatler lokaldir.

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