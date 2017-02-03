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THY Antalya'dan Cezayir'e deirek uçacak

Türk Hava Yolları’nın 2017 yaz sezonunda uçuş ağı genişletme planına bir yenisi daha eklendi.

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Alınan karar doğrultusunda THY, 2017 yaz sezonunda Antalya’dan Cezayir’e direkt uçuş gerçekleştirecek.

8 Temmuz’dan itibaren haftada 3 frekans olarak başlayacak Antalya-Cezayir seferleri sadece yüksek sezonda gerçekleştirilecek.

Seferler Antlaya’dan Pazartesi,Çarşamba ve Cumartesi günleri, Cezayir’den ise, Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacak.

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