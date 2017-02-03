THY Antalya'dan Cezayir'e direk uçacak
Türk Hava Yolları’nın 2017 yaz sezonunda uçuş ağı genişletme planına bir yenisi daha eklendi.
Alınan karar doğrultusunda THY, 2017 yaz sezonunda Antalya’dan Cezayir’e direkt uçuş gerçekleştirecek.
8 Temmuz’dan itibaren haftada 3 frekans olarak başlayacak Antalya-Cezayir seferleri sadece yüksek sezonda gerçekleştirilecek.
Seferler Antlaya’dan Pazartesi,Çarşamba ve Cumartesi günleri, Cezayir’den ise, Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacak.
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