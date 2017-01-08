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THY: Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.00'den itibariyle planlanan seferler yapılmaya başlamıştır

Türk Hava Yolları (THY), iptal edilen seferlerle ilgili olarak, saat 08.00'den itibaren Atatürk Havalimanı'ndan planlı seferlerin yapılmaya başladığını açıkladı.

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İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda iptal edilen seferler tekrar yapılmaya başladı. THY, yaptığı açıklamada sabah saat 08.00 itibariyle planlanan seferlerin yapılmaya başladığını bildirdi. Açıklamada, “İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda 638 sefer iptal edildi. Atatürk Havalimanı'ndan seferler 08.00 lokal itibariyle yapılmaya başlamıştır. Son 3 gün içerisinde 13 bin yolcumuz otellere alınmış olup, 26 bin civarında kumanya dağıtılmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” denildi. 
 

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