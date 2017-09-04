THY Avrupa'da koltuk sıralamasında 3.
Türk Hava Yolları Avrupa'daki koltuk kapasitesi sıralamasında Lufthansa ve British Airways'i geride bırakarak 3. sırada yer aldı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin twitter'dan duyurduğu bu önemli başarıda THY, Lufthansa, British Airways ve Aeroflot gibi önemli bayrak taşıyıcısı havayollarını geride bıraktı.
Açıklanan listenin ilk sırasında ise İrlandalı Ryanair ve ikinci sırasında İngiliz Easyjet yer aldı.
Bu önemli gelişmeyi Bilal Ekşi twitter hesabından böyle duyurdu:
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