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THY bugünkü yapacaðý sefer sayýsýný duyurdu

Türk Hava Yollarý yaþanan olumsuz hava koþullarý yüzünden bugün Ýstanbul’da toplam 724 sefer yapacaðýný duyurdu.

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Konuya iliþkin THY’den yapýlan açýklamada þöyle denildi:

“Yaþanan hava muhalefeti nedeniyle bugün istanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimaný çýkýþlý ve varýþlý toplam 724 sefer icra edilmesi planlanmaktadýr.

Yolcularýmýzýn maðduriyet yaþamamalarý için uçuþlarýna ait güncel bilgileri thy.com.tr web sitemizden veya 444 0 849 numaralý çaðrý merkezimizden öðrenmelerini rica ederiz.”

Ayrýca THY Basýnmüþavirliði’nden yapýlan açýklamada hava muhalefeti nedeniyle iptal olan biletlerin 1 yýl içinde ücretsiz deðiþim hakký olacaðý duyuruldu.

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