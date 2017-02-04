Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

THY, Dubai uçağında Çinli yolcu hırsızlık yaptı

İstanbul-Dubai seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na ait uçakta yolcu alımı başladığı sırada Çinli bir yolcu, Fransız bir bayan yolcuya ait çantayı çaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda Türk Hava Yolları'nın saat TK-760 sefer sayılı TC-LKA kuyruk tescilli Boeing 777 tipi saat 19.30'da Dubai seferini yapması planlanan uçak yolcu alımına başladı.

Bu sırada Çinli L.J, Fransa uyruklu Sara Belabbes'in çantasını çaldı. L.J'nin çantasını aldığını fark eden Sara Belabbes durumu hemen kabin ekibine bildirdi.

Olay üzerine uçağa polis ekipleri gelerek Çinli yolcuyu göz altına alırken, şikayetçi olan Fransız Belabbes ise ifadesi alınmak üzere Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hırsızlık olayı nedeniyle Dubai seferinde rötar meydana gelirken, THY uçağı saat 21.18'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Mersin Şehir Hastanesi bir ilk, bu hastane kuyruk sistemine son verecek

Erdoğan: Mersin Şehir Hastanesi bir ilk, bu hastane kuyruk sistemine son verecek

İşte dünyanın en küçük ülkesi

İşte dünyanın en küçük ülkesi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Tüm dünyada sadece 500 adet üretildi

Tüm dünyada sadece 500 adet üretildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA