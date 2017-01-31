THY Edremit'e sefer başlatacak
THY'nin Edremit tarifeli seferleri 27 Mart’ta başlayacak.
- AA
Türk Hava Yollarının (THY) Edremit tarifeli seferleri 27 Mart’ta başlayacak.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Edremit'in Koca Seyit Havalimanına (EDO) 27 Mart'ta başlayacak uçuşlarla THY'nin yurt içinde sefer yaptığı nokta sayısı 50'ye yükseldi.
Yolcular, uçuşlarla ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.thy.com" internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.
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