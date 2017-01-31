THY Edremit'e sefer başlatacak

Büyük bir kozmik boşluk galaksimizi itiyor

Her ne kadar biz bunu hissedemesekte, sürekli hareket halindeyiz: dünya 1,600 km/saat hızla kendi ekseninde dönüyor, Güneşin çevresinde yaklaşık 100.000 km/saat hızında, Güneş yaklaşık 850.000 km/s. hızla Samanyolu galaksimizde, Samanyolu galaksisi ve ona en yakın Andromeda galaksisi genişleyen evrene göre kabaca 2 milyon km/s. hızla hareket ediyor.