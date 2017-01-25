THY filosuna 2. pilot alıyor

Yapılan duyuruda ilanın Nisan ayı sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi.



İşte aranılan özellikler ve detaylar:



Genel Özellikler



-T.C. Vatandaşı olmak,



-En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açıköğretim) olmak,



-01.01.1987 tarihinden sonra doğmuş olmak,



-Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,



-Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,



-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,



-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,



-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.



-Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.



Yabancı Dil (İngilizce) Şartı



-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek.



-TOEFL (IBT) : 75 (speaking : min.20)



-IELTS (Akademik) : 6 (speaking : min.6)



Sağlık Şartı



- Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex-1’deki ve JAR FCL-3’deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak. (Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.)



Diğer Şartlar



-THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.



Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:



Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.



İlan kriterlerini sağlayan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir.



Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.



Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.



İlanımız 30.04.2017 tarihine kadar yayında kalacaktır.

Başvuru için tıklayınız