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THY, hasta yolcu nedeniyle Oslo'ya acil indi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Los Angeles seferini yapan uçağı Oslo’ya acil indi.

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İstanbul’dan kalkan TK9 sefer sayılı B777 tipi uçağın hasta yolcu yüzünden rotayı Norveç’e çevirdiği ve Oslo’ya sorunsuz indiği öğrenildi.

Hasta yolcunun işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY uçağın yakıt alarak tekrardan havalanması ve LAX seferini tamamlaması bekleniyor.

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