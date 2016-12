THY Havana uçuşları başladı

Dünyanın en fazla ülkesi ve uluslararası destinasyonuna uçuş sağlayan milli havayolu, Amerika’daki 16. ve 17. noktaları olan Havana (Küba) ve Karakas (Venezüela)’ı 20 Aralık itibariyle uçuş ağına ekledi.



Dünyanın hemen hemen her köşesini yolcuları için ulaşılabilir kılma misyonundan hareketle Türk Hava Yolları, sefer başlattığı yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor.



Havana Jose Marti ve Karakas Simon Bolivar Uluslararası Havalimanlarında dün su takıyla karşılanan ilk sefer sonrasında her iki şehirde de resmi açılış töreni düzenlendi.



Hat açılış törenlerine; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra ve Küba ve Venezuela Cumhuriyetlerinden üst düzey bürokratik temsilcilerin ve ayrıca çok sayıda protokol ve medya temsilcisinin katılımı gözlendi.



Havana ve Karakas noktalarına başlatılan uçuşlarla ilgili görüş bildiren Mehmet Büyükekşi; “Havana ve Karakas uçuşlarımız sayesinde artık markamızla özdeşleşmiş olan benzersiz uçuş deneyimi kavramını kıtanın bu noktalarına da ulaştırabilecek olmak bizim için büyük mutluluk. İnovatif bir yaklaşımla çeşitlendirdiğimiz ürün ve hizmet yelpazemizi bu uçuşlarımızla birlikte daha fazla yolcuyla buluşturacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Tüm bunların yanı sıra, Latin Amerika'daki genişleme planımız çerçevesinde stratejik noktalar olan Havana ve Karakas’a düzenleyeceğimiz uçuşlar sayesinde Büyük Antiller’e ulaşmak isteyen yolcular da mevcut uzaklığın kısalması anlamında önemli bir avantaj yakalamış olacaklar.” dedi.



Çok sayıda yeni noktayı kapsamlı uçuş ağına dâhil etmeyi sürdüren Türk Hava Yolları, küresel misyonu ve pozisyonu gereği farklı sosyal sorumluluk projelerini de hız kesmeden hayata geçiriyor.



Geleceğin mirasçısı dünya gençliğine hak ettiği değeri bir şekilde hissettirmeyi amaçlayan bayrak taşıyıcı, bu ve bundan sonraki tüm hat açılış programlarında onlara benzersiz bir serüvenin kapılarını açacak.



Kurumsal sorumluluk girişimiyle başlattığı “Bridging Youth” projesiyle birlikte, yıllardır farklı kültürleri birleştirdiği gibi dünya gençliği üzerinde de köprü kurmayı hedefleyen milli havayolu, Türkiye’den dört üniversite öğrencisini ilk uçuşla birlikte dün Havana’ya uğurladı.



Genç grup gezi süresince, Havana’da tanışacakları Küba’lı akranlarının rehberliğinde farklı bir ülkeyi tanıma ve bambaşka bir kültürü deneyimleme imkânına sahip olacak.



Dört genç turist ayrıca, ömür boyu unutamayacakları bu eşsiz deneyime ait kişisel anı fotoğraflarını da Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesapları üzerinden yüz binlerce takipçiyle paylaşabilecek.



Bayrak taşıyıcı havayolunun Amerika kıtasında Buenos Aires, Sao Paulo, Bogota, Panama, Toronto, Montreal, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Washington, Boston, San Francisco, Miami ve Atlanta’nın ardından uçuş sağlayacağı 16. ve 17. noktalar olan Havana ve Karakas’a uçuşlar, bugünden itibaren Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek.



Havana ve Karakas’a ait tarifeli uçuş saatleri;