Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

THY, İSG ve AHL'de 285 uçuşu iptal etti

Türk Hava Yolları, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşuları nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen’den yaptığı uçuşlarda iki gündür iptal duyurusu yapıyordu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapılan iptaller sonucu THY’de şuana kadar iç ve dış hatlarda toplam 258 uçuş gerçekleştirilemedi.

Meteorolojinin uyarılarına rağmen İstanbul’da şimdiye kadar hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar yağışıyla karşılaşılmadı .

Ankara’da ise yoğun kar yağışı hayatı etkilemeye devam ediyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kız ayakkabısı giyen Suriyeli çocuğa devlet sahip çıktı

Kız ayakkabısı giyen Suriyeli çocuğa devlet sahip çıktı

İzlanda'nın büyüleyen güzelliği

İzlanda'nın büyüleyen güzelliği

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı felç etti

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı felç etti

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA