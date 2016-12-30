THY, İSG ve AHL'de 285 uçuşu iptal etti

Yapılan iptaller sonucu THY’de şuana kadar iç ve dış hatlarda toplam 258 uçuş gerçekleştirilemedi.



Meteorolojinin uyarılarına rağmen İstanbul’da şimdiye kadar hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar yağışıyla karşılaşılmadı .



Ankara’da ise yoğun kar yağışı hayatı etkilemeye devam ediyor.