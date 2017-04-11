THY, İstanbul-Samara uçuşları başladı

Kaydettiği büyüme rakamları ve hayata geçirdiği çok sayıda inovatif faaliyetle bugün dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak addedilen Türk Hava Yolları, uçuş sağladığı destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor.

Bugünden itibaren Samara’ya da direkt sefer düzenleyecek olan bayrak taşıyıcı havayolu, böylelikle Rusya uçuşlarıyla ilgili belirlediği kapasite artışı stratejisini destekliyor.

Rusya’da hâlihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Ufa ve Voronej noktalarına uçuş sağlayan Türk Hava Yolları, 11 Nisan 2017 itibariyle Samara’yı da Rus uçuş ağına dâhil ederek, bu noktaya da haftada 3 gün karşılıklı olarak sefer icra edecek.

İstanbul’dan Samara’ya tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 159 Amerikan Doları’ndan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilir.

Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca %25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilirler.



İstanbul-Samara tarifeli uçuş saatleri;

Uçuş No. Günler Kalkış Varış



TK 487 Salı, Perşembe, Cumartesi IST 20:30 KUF 00:55 +1

TK 488 Çarşamba, Cuma, Pazar KUF 02:05 IST 04:45

Tüm saatler lokaldir.