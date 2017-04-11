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THY, İstanbul-Samara uçuşları başladı

Küresel taşıyıcının uluslararası 250. destinasyonu olan Samara da bugün itibariyle kapsamlı uçuş ağına dâhil edildi.

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Kaydettiği büyüme rakamları ve hayata geçirdiği çok sayıda inovatif faaliyetle bugün dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak addedilen Türk Hava Yolları, uçuş sağladığı destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor.
Bugünden itibaren Samara’ya da direkt sefer düzenleyecek olan bayrak taşıyıcı havayolu, böylelikle Rusya uçuşlarıyla ilgili belirlediği kapasite artışı stratejisini destekliyor.

Rusya’da hâlihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Ufa ve Voronej noktalarına uçuş sağlayan Türk Hava Yolları, 11 Nisan 2017 itibariyle Samara’yı da Rus uçuş ağına dâhil ederek, bu noktaya da haftada 3 gün karşılıklı olarak sefer icra edecek.

İstanbul’dan Samara’ya tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 159 Amerikan Doları’ndan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilir.

Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca %25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilirler.  
 
İstanbul-Samara tarifeli uçuş saatleri;

Uçuş No.    Günler                                   Kalkış              Varış    

TK 487      Salı,  Perşembe, Cumartesi    IST     20:30    KUF    00:55 +1
TK 488      Çarşamba, Cuma, Pazar        KUF    02:05    IST    04:45
Tüm saatler lokaldir.

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