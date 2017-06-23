THY Kargo Avrupa'da iki yeni noktaya uçuyor
Dünyanın dört bir yanına ulaşan geniş uçuş ağı ile alanında her geçen gün zirveye yükselen Turkish Cargo Doğu Avrupa’nın iki önemli başkentine daha kargo seferi planladı.
Turkish Cargo, Letonya’nın başkenti Riga ve Çekya’nın başkenti Prag için planladığı tarifeli kargo seferlerine 1 Temmuz 2017 itibariyle başlıyor.
İstanbul(IST) - Riga(RIX) – Prag(PRG) - İstanbul tarife bilgileri;
|
Uçuş Numarası
|
Tarih
|
Rota
|
Kalkış
|
Varış
|
Gün
|
Uçak Tipi
|
6577
|
1.07.2017
|
IST RIX
|
11:00
|
13:35
|
Cumartesi
|
A330F
|
6577
|
1.07.2017
|
RIX PRG
|
15:05
|
16:50
|
Cumartesi
|
6577
|
1.07.2017
|
PRG IST
|
18:20
|
20:50
|
Cumartesi
|
Uçuş Numarası
|
Tarih
|
Rota
|
Kalkış
|
Varış
|
Gün
|
Uçak Tipi
|
6573
|
6.07.2017
|
IST RIX
|
11:00
|
13:35
|
Perşembe
|
A330F
|
6573
|
6.07.2017
|
RIX PRG
|
15:05
|
16:50
|
Perşembe
|
6573
|
6.07.2017
|
PRG IST
|
18:20
|
20:50
|
Perşembe
|
*LMT
*Tarife izinlere bağlı olarak revize edilebilir.
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