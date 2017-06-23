THY Kargo Avrupa'da iki yeni noktaya uçuyor

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Turkish Cargo haftada 2 frekans olarak gerçekleştireceği Riga ve Prag seferleri ile tüm Baltık bölgesini dünyaya bağlayacak.



Başlayacak kargo seferleriyle bölgede en çok kapasiteyi sunan hava kargo şirketi olmasıyla da bir ilke imza atmış olacak.



Başlıca ihracat ürünleri; makine, elektrik- elektronik ekipmanlar, kimyasal ürünler ve otomotiv parçalarından oluşmakla birlikte, hali hazırda bu ürünlerin bir kısmı hava kargo ile ihraç edilmekte.



Turkish Cargo’nun yeni başlayacak kargo uçağı seferleri ve geniş uçuş ağı ile Baltık çıkışlı kargolar için başta Uzak Doğu olmak üzere, Afrika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler’e çok hızlı bir bağlantı sağlanması hedeflenmekte.