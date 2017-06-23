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THY Kargo Avrupa'da iki yeni noktaya uçuyor

Dünyanın dört bir yanına ulaşan geniş uçuş ağı ile alanında her geçen gün zirveye yükselen Turkish Cargo Doğu Avrupa’nın iki önemli başkentine daha kargo seferi planladı.

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Turkish Cargo, Letonya’nın başkenti Riga ve Çekya’nın başkenti Prag için planladığı tarifeli kargo seferlerine 1 Temmuz 2017 itibariyle başlıyor.

      İstanbul(IST) - Riga(RIX) – Prag(PRG) - İstanbul tarife bilgileri;

Uçuş Numarası

Tarih

Rota

Kalkış

Varış

Gün

Uçak Tipi

6577

1.07.2017

IST RIX

11:00

13:35

Cumartesi

A330F

6577

1.07.2017

RIX PRG

15:05

16:50

Cumartesi

6577

1.07.2017

PRG IST

18:20

20:50

Cumartesi
 

Uçuş Numarası

Tarih

Rota

Kalkış

Varış

Gün

Uçak Tipi

6573

6.07.2017

IST RIX

11:00

13:35

Perşembe

A330F

6573

6.07.2017

RIX PRG

15:05

16:50

Perşembe

6573

6.07.2017

PRG IST

18:20

20:50

Perşembe

*LMT

*Tarife izinlere bağlı olarak revize edilebilir.

Turkish Cargo haftada 2 frekans olarak gerçekleştireceği Riga ve Prag seferleri ile tüm Baltık bölgesini dünyaya bağlayacak.

Başlayacak kargo seferleriyle bölgede en çok kapasiteyi sunan hava kargo şirketi olmasıyla da bir ilke imza atmış olacak.

Başlıca ihracat ürünleri; makine, elektrik- elektronik ekipmanlar, kimyasal ürünler ve otomotiv parçalarından oluşmakla birlikte, hali hazırda bu ürünlerin bir kısmı hava kargo ile ihraç edilmekte.

Turkish Cargo’nun yeni başlayacak kargo uçağı seferleri ve geniş uçuş ağı ile Baltık çıkışlı kargolar için başta Uzak Doğu olmak üzere, Afrika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler’e çok hızlı bir bağlantı sağlanması hedeflenmekte. 

 

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