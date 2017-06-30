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THY Kargo'dan Güney Afrika'da 2 yeni hat

Turkish Cargo, Güney Afrika’nın en büyük sanayi ve ticaret merkezi Johannesburg ve Vanilya Adaları’nın en büyüğü olan Madagaskar için planladığı tarifeli kargo seferlerine 1 Temmuz 2017 itibariyle başlıyor.

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İstanbul(IST)-Johannesburg(JNB)–Madagaskar(TNR)-İstanbul tarife bilgileri;

 

Uçuş Numarası

Tarih

Rota

Kalkış

Varış

Gün

Uçak Tipi

6506

1.07.2017

IST JNB

13:45

22:25

Cumartesi

A330F

6506

1.07.2017

JNB TNR

00:25

04:25

Cumartesi

6506

2.07.2017

TNR IST

06:25

15:25

Pazar

*LMT       

*Tarife izinlere bağlı olarak revize edilebilir.

İhracatının büyük bir kısmını Avrupa ve Amerika ülkelerine gerçekleştiren Güney Afrika, dünyanın dört bir yanına çeşitli ürünler ihraç etmektedir.

Güney Afrika’nın genel ihracat ürünleri; makine, elektrik–elektronik ekipmanlar, kimyasal ürünler ve otomotiv parçalarından oluşmakla birlikte, halihazırda bu ürünlerin bir kısmı hava kargo ile ihraç edilmekte ve Türk Hava Yolları yolcu seferleri ile taşınmaktadır.

Afrika kıtasının yanı başında yer alan Madagaskar ise farklı niteliklerdeki ürünleri ihraç eden bir pazar olarak öne çıkmaktadır.

Madagaskar’dan Avrupa ve Amerika ülkelerine vanilya, tropikal meyve ve tekstil ürünleri, uzakdoğu noktalarına ise canlı yengeç ve deniz ürünleri gönderilmektedir.

Turkish Cargo, kargo uçağı seferlerine başlayacağı bu iki nokta ile taşıdığı ürün çeşitliliğini de artıracaktır.

Dünyanın önemli üretim ve ticaret merkezlerine en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına geliştirmeye devam ediyor.

Turkish Cargo ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishcargo.com.tr web sitesinden, +90 850 333 0777 numaralı Çağrı Merkezi’nden ulaşılabilir.

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