THY Kiev uçuşlarında düzenleme yaptı
Türk Hava Yolları Kiev'den Sabiha Gökçen'e yaptığı uçuşlarında değişikliğe gidiyor.
Ukrtürk’te yer alan habere göre, 26 Mart tarihinde başlayacak uygulama ile Salı, Perşembe, Pazar günlerinde icra edilen Sabiha Gökçen-Kiev-Sabiha Gökçen seferleri Atatürk Havalimanı’ndan icra edilecek.
Böylece, Kiev çıkışlı/varışlı bütün 16 sefer Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirilmiş olacak.
|Destinasyon
|
Kalkış
|
Varış
|
Günler
|
Istanbul-Kiev
|
08:00
|
09:55
|
2
|
Kiev-Istanbul
|
10:55
|
13:00
|
2
|
Istanbul-Kiev
|
11:50
|
13:50
|
5, 7
|
Kiev-Istanbul
|
15:20
|
17:30
|
5, 7
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