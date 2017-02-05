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THY Kiev uçuşlarında düzenleme yaptı

Türk Hava Yolları Kiev'den Sabiha Gökçen'e yaptığı uçuşlarında değişikliğe gidiyor.

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Ukrtürk’te yer alan habere göre, 26 Mart tarihinde başlayacak uygulama ile Salı, Perşembe, Pazar günlerinde icra edilen Sabiha Gökçen-Kiev-Sabiha Gökçen seferleri Atatürk Havalimanı’ndan icra edilecek.

Böylece, Kiev çıkışlı/varışlı bütün 16 sefer Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirilmiş olacak.

Destinasyon

Kalkış

Varış

Günler

Istanbul-Kiev

08:00

09:55

2

Kiev-Istanbul

10:55

13:00

2

Istanbul-Kiev

11:50

13:50

5, 7

Kiev-Istanbul

15:20

17:30

5, 7

 

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