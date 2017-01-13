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THY Klimanjaro uçağı AHL'ye geri döndü

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Klimanjaro uçağı Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

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AHL’den kalkan TK673 sefer sayılı B737-900 tipi uçak Kahire semalarındayken, rotayı tekrardan İstanbul’a çevirdi.

Edinilen bilgilere göre sorun çıkaran bir yolcu yüzünden uçağın geri döndüğü belirtildi.

THY uçağının Atatürk Havalimanı’na sorunsuz indiği öğrenildi.

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