THY listede 50. sırada
Merkezi Almanya Hamburg’taki uçak kazaları veri ve bilgi bankası kuruluşu JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) 2016’ya yönelik havayolu dergisi Aero International için havayolu şirketlerini güvenliliklerine göre listeledi.
Listenin ilk dört sırasında en güvenli havayolu şirketleri olarak sırasıyla Cathay Pacific (Hongkong), Air New Zealand (Yeni Zelanda), Hainan Airlines (Çin), Qatar Airways (Katar) yer aldı.
Toplam 60 havayolu şirketinin yer aldığı listede ilk 12’ye Avrupa’dan yalnızca Hollanda Hava Yolları KLM 5’inci sıradan, Alman Havayolları Lufthansa ise 12’nci sıradan girebildi.
Türk Hava Yolları 60 havayolunun yer aldığı listeye 50’nci sıradan girebildiği dikkat çekti.
JACDEC’in değerlendirmesinde havayolu şirketlerinin son 30 yıllık kaza bilançolarını göz önünde bulunduruluyor ve buna göre güvenlilik sıralaması oluşturuluyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.