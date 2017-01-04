THY listede 50. sırada

Otomotivde ikinci en yüksek rekor

Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 23 milyar 889 milyon dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008 senesinden (24,7 milyar dolar) sonraki en yüksek ikinci dış satım rakamına ulaştı. Sektör, 23 milyar dolarlık hedefini de aştığı 2016'da ayrıca, arka arkaya 11. sektörel ihracat şampiyonluğunu elde etti.