THY, Pakistan Havbayolları ile anlaşma imzaladı

Pakistan Hava Yolları söz konusu seferlerde kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile mevcut anlaşmada yer alan İstanbul–Karaçi /İslamabad/ Lahor vv.(karşılıklı)güzergahlarına ilâve olarak İstanbul ötesi Atlanta, Johannesburg, Atina, Amsterdam, Taşkent, Moskova, Miami, Boston, Houston, Washington, Los Angeles, San Francisco ve Chicago noktalarında satış yapabilecekken;Türk Hava Yolları ise, Pakistan Hava Yolları’nın Karaçi ve İslamabad noktalarından Dubai,Abu Dhabi, Maskat ve Lahor noktasından da Dubai ve Abu Dhabi seferlerinde kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile yolcu taşıyabilecek.



Türk Hava Yolları, hâlihazırda İslamabad, Karaçi ve Lahor’a haftalık 7’şer frekans olmak üzere sefer sağlamakta.



Genişletilen kod paylaşımı sayesinde, iki havayolu arasındaki işbirliğiyle, yolculara Türkiye ve Pakistan arası ve ötesinde daha iyi bağlantılar sunulabilecek ve esnek seyahat olanakları sağlanabilecek.



Pakistan Uluslararası Hava Yolları’nın Cidde ve Medine seferleri ile Karaçi, İslamabad ve Lahor noktalarından icra edilen 8 iç hat noktasının, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girenyeni Özel Prorasyon Anlaşması (SPA)’na eklenmesiyle Türk Hava Yolları’nın Pakistan iç hatlarına erişimi kolaylaşmıştır.



Bununla birlikte ilgili anlaşma kapsamınaTürk Hava Yolları’nın uçuş düzenlediğibirçok Avrupa noktası ve ayrıca tüm Amerika seferleri de eklenmiştir.



Yine bu anlaşma çerçevesinde Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA) ve Türk Hava Yolları, Türkiye ve Pakistan arasındaki turizm potansiyelini ve kültürel paylaşımları artırmaya yönelik işbirliği yapacak, iki bölge arasındaki iş amaçlı seyahatleri de teşvik edeceklerdir.



İki havayolu arasındaki işbirliğinin genişletilmesi neticesinde yolcuların daha makul bağlantılardan ve daha esnek seyahat olanaklarından istifade edebileceklerini belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Bilal Ekşi; “İlerleyen süreçte, frekans haklarının daha da artırılması durumunda, mevcut işbirliğimizi tekrar geliştirebilecek ve bu sayede de yolcularımıza çok daha kısa süreli bağlantılarla hizmet verebileceğiz.” dedi.



Pakistan Uluslararası Hava Yolları Genel Müdürü Bernd Hildenbrand; “Kardeş ülkeler Türkiye ve Pakistan, havacılık dâhil pek çok alanda kültürel ve ekonomik olarak yakın bir işbirliği içerisinde. Türk Hava Yolları ile aramızdaki ticari ilişkiler, Pakistan Uluslararası Hava Yolları için büyük bir önem arz etmekte.Genişletilmiş bu kod paylaşımı anlaşması ticari bağlarımıza değer katmakla birlikte, yolcularımıza daha fazlauçuş kolaylığı sağlayacaktır. Bu çerçevede işbirliğimizin daha da gelişmesi için farklı opsiyonlar da,önümüzdeki dönemde taraflarca değerlendirilebilecektir.” dedi.