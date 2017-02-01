THY Paraguay'la ikili anlaşma imzaladı

THY, Paraguay ile 'ortak uçuş' anlaşması kapsamında Latin Amerika'da uçuş ve destinasyon sayısını artıracak.

Görüşmede ikili anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"THY ile Paraguay havayolları arasında code share (ortak uçuş) anlaşması müzakereleri devam ediyordu. Bugün bizim ziyaretimiz sırasında dışişleri bakanı imzaladı ve mektubu da bize verdi. Türk Hava Yolları'na da hayırlı olsun. Biliyorsunuz THY Latin Amerika coğrafyasında uçuş ve destinasyon sayısını artırmak istiyor. Biz de dışişleri bakanlığı olarak elimizden gelen her türlü desteği Türk Hava Yollarımıza veriyoruz."