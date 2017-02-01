Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

THY Paraguay'la ikili anlaşma imzaladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından, ikili anlaşmaları imzaladılar.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY, Paraguay ile 'ortak uçuş' anlaşması kapsamında Latin Amerika'da uçuş ve destinasyon sayısını artıracak.
Görüşmede ikili anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"THY ile Paraguay havayolları arasında code share (ortak uçuş) anlaşması müzakereleri devam ediyordu. Bugün bizim ziyaretimiz sırasında dışişleri bakanı imzaladı ve mektubu da bize verdi. Türk Hava Yolları'na da hayırlı olsun. Biliyorsunuz THY Latin Amerika coğrafyasında uçuş ve destinasyon sayısını artırmak istiyor. Biz de dışişleri bakanlığı olarak elimizden gelen her türlü desteği Türk Hava Yollarımıza veriyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: SSK'da kuyruk yok çünkü başında Kılıçdaroğlu yok

Başbakan Yıldırım: SSK'da kuyruk yok çünkü başında Kılıçdaroğlu yok

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

'Bacaksız dilenci'nin aylık kazancı şoke etti!

'Bacaksız dilenci'nin aylık kazancı şoke etti!

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA