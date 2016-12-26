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THY personelinde yeni uygulama

Türk Hava Yolları, ekonomik olumsuzluklar nedeniyle önce çift koridorlular olmak üzere yere indirdiği uçakların ardından personelde yine yeni bir uygulamaya gidiyor.

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İşten çıkarma yoluna gitmemek için bir dizi önlemler alan THY bu kez yer, kabin ve kokpit olmak üzere tüm çalışanlarının maaşlarında yüzde 10 kesinti, yıllık 4 ikramiyede kısıtlama ve son olarak sendikanın öngördüğü ve kabul edilen zam 2017 yılına yansıtılmayacak.

AirTürkHaber’in edindiği bilgiye göre THY çalışanlarından bu karara henüz bir itiraz çıkmış değil.

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