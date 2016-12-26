THY personelinde yeni uygulama
Türk Hava Yolları, ekonomik olumsuzluklar nedeniyle önce çift koridorlular olmak üzere yere indirdiği uçakların ardından personelde yine yeni bir uygulamaya gidiyor.
İşten çıkarma yoluna gitmemek için bir dizi önlemler alan THY bu kez yer, kabin ve kokpit olmak üzere tüm çalışanlarının maaşlarında yüzde 10 kesinti, yıllık 4 ikramiyede kısıtlama ve son olarak sendikanın öngördüğü ve kabul edilen zam 2017 yılına yansıtılmayacak.
AirTürkHaber’in edindiği bilgiye göre THY çalışanlarından bu karara henüz bir itiraz çıkmış değil.
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