THY personelinde yeni uygulama

İşten çıkarma yoluna gitmemek için bir dizi önlemler alan THY bu kez yer, kabin ve kokpit olmak üzere tüm çalışanlarının maaşlarında yüzde 10 kesinti, yıllık 4 ikramiyede kısıtlama ve son olarak sendikanın öngördüğü ve kabul edilen zam 2017 yılına yansıtılmayacak.

AirTürkHaber’in edindiği bilgiye göre THY çalışanlarından bu karara henüz bir itiraz çıkmış değil.