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THY sahte mesaj uyarısı yaptı

Türk Hava Yolları internette yayınlan sahte ödül bilet mesajları hakkında bir uyarı mesajı yayınladı.

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Açıklamada WhatsApp uygulamasında yayılan mesajlara yönelik açılmadan silinmesi uyarısında bulunuldu.

Konuya ilişkin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sahte Mesajlara Dikkat. Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."
 

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