THY uçağı Moskova'da kalkışta kuyruk sürttü
Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndaki kalkış sırasında kuyruk kısmının pistin zeminine temas etmesi sonucu hasar gördü.
Sputnik’te yer alan bilgilere göre Vnukovo Havalimanı Basın Sözcülüğü'nden RİA Novosti'ye yapılan açıklamada, dün Moskova’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan uçağın aldığı hasarın önemsiz olduğu belirtildi.
Uçağın kalkıştan 15 dakika sonra hasarlı bölgeyi kontrol etmek amacıyla Vnukovo'ya geri döndüğü ifade edildi.
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