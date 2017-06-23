THY uçağı Otopeni Havalimanı’na acil indi

Ancak pistin üçte ikilik bölümü kullanılıyordu. Pistin kalan bölümü ise tamirat çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı. Pist sonuna da çarpı işaretleri çizilmiş, inşaatın yapıldığı yere seyyar lambalar yerleştirilmişti.



THY’nin TK1045 sefer sayılı uçağı, pist bitişinde tam duramadı. İnşaat çalışmalarını başladığı uyaran lambaları ezerek durabildi. Romen havacılık sitesi Aeronews.ro’nun haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Romen TAROM Havayolları'nın teknik ekiplerinin yaptığı incelemede uçakta herhangi bir hasar tespit edilemedi.



Ancak uçuş ekibinin ifadesinin alınması nedeniyle mesai saatleri aşıldı. Bu nedenle THY ekibi otele alınırken İstanbul'dan yeni bir uçak ve uçuş ekibi gönderildi. Sefer yaklaşık 4 saatlik gecikme ile gerçekleştirildi.



THY’den açıklama



Dün akşam (22 Haziran 2017) saat 20.00’da Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan TK1045 sefer sayılı, TC-JMH kuyruk tescilli A321 tipi yolcu uçağımız, saat 21.00 sularında Bükreş Otopeni havalimanına 176 ve 1 bebek yolcusuyla iniş yapmıştır.



İnişin ardından uçağımız meydandaki bakım çalışmalarının bulunduğu, pistin kapalı olan bölümüne geçmiştir. Yolcularımız ve uçuş ekibinin yara almadığı olayda uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın ardından meydan otoritesi tarafından inceleme başlatılmış olup süreci takip etmekteyiz.