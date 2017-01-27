THY uçağı Zürih'te arıza yaptı
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Zürih seferini yapan uçağı hidrolik arızası yaşadı.
İstanbul’dan kalkan TK1911 sefer sayılı A320-200 tipi uçak, Zürih’e yaklaşmadayken hidrolik arızası yaşadı.
Bunun üzerine pistte güvenlik önlemleri alınırken, THY uçağı meydana sorunsuz indi.
Uçak daha sonra tow aracı yardımıyla apronda park alanına çekildi.
Avherald bilgilerine göre uçağın 24 saatten fazla bir süredir Zürih’te yerde beklediği belirtiliyor.
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