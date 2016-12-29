THY, uçak satışını KAP'a bildirdi
Türk Hava Yolları filosundaki VIP uçak havuzunda yer alan 3 uçağı sattığını duyurdu.
THY’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “VIP hizmetlerde kullanılmakta olan 1 adet Gulfstream G450, 1 adet Gulfstream G550 ve 1 adet ACJ319 uçak satılmıştır” denildi.
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