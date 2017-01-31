THY yolcuları Super Bowl’u canlı olarak izleyecek

Türk Hava Yolları’nın, 5 Şubat 2017 tarihli internet bağlantısı olan tüm uçuşlarında yolcular, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) final maçı; Super Bowl’u canlı olarak izleyebilecek.



Amerikan televizyon tarihinin en fazla izlenen programı Super Bowl’un, Türk Hava Yolları uçaklarında canlı yayınlanacak olmasıyla ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur; “Misafirlerimizi sadece dünyanın en fazla ülkesine taşımıyor, aynı zamanda yolcu deneyimini en üst düzeyde yaşayacakları bir uçuş kurgulamayı hedefliyoruz. Yolcularımıza binlerce metre yükseklikte, Super Bowl ile Amerikan futbolu deneyimini yaşatacak ve aynı zamanda yeni reklam filmimizi de bu yayında onlarla ilk kez buluşturacak olmaktan oldukça heyecanlıyız.” dedi.



Türk Hava Yolları, küresel havacılık sektörünün en saygın değerlendirme kuruluşlarından Skytrax tarafından verilen “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi”, “En İyi Business Class İkram Servisi” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödüllerini de elinde bulunduruyor.



Uçaklarında, 800’den fazla TV programı içeriği, 700’ü aşkın müzik albümü, 7 adet uçak içi canlı TV yayını, “betimlemeli altyazılı” ve “betimlemeli seslendirme” teknikleri kullanılan 11 engelsiz filmle birlikte 23 farklı dilde içerik bulunan Planet uçak içi eğlence sistemi üzerinden hizmet veren havayolu, Business sınıftaki yolcularına 5 saat üzeri uçuşlarda Samsung Galaxy S2 tablet, tüm uzun hatlarda ise Denon kulaklık takdim ediyor.