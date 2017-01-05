THY'de 2017'nin ilk hattı Harkiv
Türk Hava Yolları’nın Ukrayna’da sefer sağlayacağı yeni uçuş noktası, Harkiv’e direkt uçuşlar 30 Mart 2017 itibarıyla başlıyor.
Bugün geldiği noktada küresel havacılığın en önemli figürlerinden biri olarak kabul gören Türk Hava Yolları; hizmet verdiği tüm alanlarda sergilediği inovatif yaklaşım ve uçuş ağına dâhil edeceği yeni hatlarla 2017 yılında da bu istikrarlı performansı devam ettireceğinin mesajını veriyor.
Sefer düzenlediği 119 ülkedeki 295 destinasyonla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip küresel taşıyıcı; Ukrayna’nın eğitim, kültür ve sanayisiyle tanınan bölgelerinden biri olan Harkiv’i de kapsamlı uçuş ağına dâhil ederek, inşasını hız kesmeden sürdürdüğü köprülere bir yenisini daha ekliyor.
30 Mart 2017’den itibarenhaftanın 4 günü Harkiv’e sefer düzenleyecek olan Türk Hava Yolları, 30 Mayıs 2017 itibariyle bu sayıyı 7’ye çıkaracak.
İstanbul’dan Ukrayna’nın ikinci büyük şehri; Harkiv’e, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 109 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.
Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca %25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilirler.*
Harkiv’e ait tarifeli uçuş saatleri;
|
Uçuş No.
|
Başlangıç Tarihi
|
Günler
|
Kalkış
|
|
Varış
|
|
TK1473
|
30.03.2017
|
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Pazar
|
IST
|
06:40
|
HRK
|
08:50
|
TK1474
|
30.03.2017
|
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Pazar
|
HRK
|
09:45
|
IST
|
12:25
|
TK1475
|
30.05.2017
|
Salı, Cuma, Cumartesi
|
IST
|
18:40
|
HRK
|
20:50
|
TK1476
|
30.05.2017
|
Salı, Cuma, Cumartesi
|
HRK
|
21:45
|
IST
|
00:25+1
Tüm saatler lokaldir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.