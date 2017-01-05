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THY'de 2017'nin ilk hattı Harkiv

Türk Hava Yolları’nın Ukrayna’da sefer sağlayacağı yeni uçuş noktası, Harkiv’e direkt uçuşlar 30 Mart 2017 itibarıyla başlıyor.

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Bugün geldiği noktada küresel havacılığın en önemli figürlerinden biri olarak kabul gören Türk Hava Yolları; hizmet verdiği tüm alanlarda sergilediği inovatif yaklaşım ve uçuş ağına dâhil edeceği yeni hatlarla 2017 yılında da bu istikrarlı performansı devam ettireceğinin mesajını veriyor.

Sefer düzenlediği 119 ülkedeki 295 destinasyonla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip küresel taşıyıcı; Ukrayna’nın eğitim, kültür ve sanayisiyle tanınan bölgelerinden biri olan Harkiv’i de kapsamlı uçuş ağına dâhil ederek, inşasını hız kesmeden sürdürdüğü köprülere bir yenisini daha ekliyor.

30 Mart 2017’den itibarenhaftanın 4 günü Harkiv’e sefer düzenleyecek olan Türk Hava Yolları, 30 Mayıs 2017 itibariyle bu sayıyı 7’ye çıkaracak.

İstanbul’dan Ukrayna’nın ikinci büyük şehri; Harkiv’e, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 109 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.

Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca %25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilirler.*

Harkiv’e ait tarifeli uçuş saatleri;

Uçuş No.

Başlangıç Tarihi

Günler

Kalkış

Varış

TK1473

30.03.2017

Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Pazar

IST

06:40  

HRK

 08:50

TK1474

30.03.2017

Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Pazar

HRK

09:45

IST

12:25

TK1475

30.05.2017

Salı, Cuma, Cumartesi

IST

18:40  

HRK

 20:50

TK1476

30.05.2017

Salı, Cuma, Cumartesi

HRK

21:45

IST

00:25+1

Tüm saatler lokaldir.

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