THY'de 2017'nin ilk hattı Harkiv

Bugün geldiği noktada küresel havacılığın en önemli figürlerinden biri olarak kabul gören Türk Hava Yolları; hizmet verdiği tüm alanlarda sergilediği inovatif yaklaşım ve uçuş ağına dâhil edeceği yeni hatlarla 2017 yılında da bu istikrarlı performansı devam ettireceğinin mesajını veriyor.

Sefer düzenlediği 119 ülkedeki 295 destinasyonla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip küresel taşıyıcı; Ukrayna’nın eğitim, kültür ve sanayisiyle tanınan bölgelerinden biri olan Harkiv’i de kapsamlı uçuş ağına dâhil ederek, inşasını hız kesmeden sürdürdüğü köprülere bir yenisini daha ekliyor.

30 Mart 2017’den itibarenhaftanın 4 günü Harkiv’e sefer düzenleyecek olan Türk Hava Yolları, 30 Mayıs 2017 itibariyle bu sayıyı 7’ye çıkaracak.

İstanbul’dan Ukrayna’nın ikinci büyük şehri; Harkiv’e, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 109 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.

Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca %25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilirler.*

Harkiv’e ait tarifeli uçuş saatleri;

Uçuş No. Başlangıç Tarihi Günler Kalkış ​ Varış ​ TK1473 30.03.2017 Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Pazar IST 06:40 HRK 08:50 TK1474 30.03.2017 Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Pazar HRK 09:45 IST 12:25 TK1475 30.05.2017 Salı, Cuma, Cumartesi IST 18:40 HRK 20:50 TK1476 30.05.2017 Salı, Cuma, Cumartesi HRK 21:45 IST 00:25+1

Tüm saatler lokaldir.