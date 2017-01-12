THY'den 2016 rakamları açıklaması

THY’den konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:



“Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %3,8, dış hatlarda %1,5 oranında gerçekleşti



Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2015 dönemine kıyasla %14,1 artış sağlanmıştır.



Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir.



Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 153,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 170,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,6, dış hat uçuşlarda %11,5 oranındadır.



Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 119,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,3 artarak 126,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,1, dış hat uçuşlarda ise %6,7 oranındadır.



Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2015 döneminde 452.763 iken, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 artışla 464.031'e yükselmiştir.



Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2015 döneminde 719,928 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,7 artışla 876,228 tona yükselmiştir.



2015 Aralık ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2016 Aralık ayı sonunda 295 olmuştur.



İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49 olmuş, dış hat şehir sayısı ise 235'den 246'ya yükselmiştir.



2015 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 299 iken 2016 Aralık ayı sonunda 334 olmuştur.



Geniş gövde yolcu uçak sayısı 73'den 87'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 216'dan 234‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 13'e yükselmiştir.”