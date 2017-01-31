THY'den göçmen açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump’un bazı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından ülkeye giriş yapamayan göçmenlere Türk Hava Yolları’dan müjde geldi.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“ABD’nin aldığı karar sonrası uçuşları iptal edilen yolcularımızın bilet değişiklikleri ücretsiz yapılmaktadır. İade isteyen yolcularımıza da ödedikleri ücretler herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilmektedir.”
“ABD’nin aldığı karar sonrası uçuşları iptal edilen yolcularımızın bilet değişiklikleri ücretsiz yapılmaktadır. İade isteyen yolcularımıza da ödedikleri ücretler herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilmektedir.”
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