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THY'den göçmen açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’un bazı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından ülkeye giriş yapamayan göçmenlere Türk Hava Yolları’dan müjde geldi.

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Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ABD’nin aldığı karar sonrası uçuşları iptal edilen yolcularımızın bilet değişiklikleri ücretsiz yapılmaktadır. İade isteyen yolcularımıza da ödedikleri ücretler herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilmektedir.”

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