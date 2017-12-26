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THY'den iç hatta indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda tek yön 55, Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda tek yön 66 liradan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yolcularına Türkiye'nin dört bir yanında ayrıcalıklı seyahat deneyimi sunan havayolu şirketi, bu ayrıcalığı yeni kampanyasına yansıttı.

THY ve AnadoluJet yolcuları, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında, 26-31 Aralık'ta satın alınacak biletlerle 1 Mart-3 Haziran 2018'de seyahat edebilecek. Kampanyada, 20 Nisan-2 Mayıs 2018'deki seferler, promosyon kapsamında yer almayacak.

THY iç hat direkt uçuşlarında geçerli kampanyaya, AnadoluJet ya da THY'nin ortak uçuş anlaşması yaptığı diğer havayolları uçuşları dahil olmayacak.

Yolcular, ayrıntılı bilgi için "444 0 THY/444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya THY satış ofisleri ve yetkili satış acentelerinden bilgi alabilecek.

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