THY'den iptal bilet açıklaması

THY’den yapılan açıklama şöyle:



07/01/2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 06/01/2017 - 07/01/2017 tarihleri arasındaki IST/SAW varışlı, çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.



1) Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri:



Varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması ve aynı kabinde olması durumunda aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın 15/01/2017 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve yeni rezervasyonun 18/01/2017 (dahil) tarihine kadar olan uçuşlara alınması kaydıyla ücretsiz yapılacaktır. 18/01/2017 tarihinden sonraki uçuşlara yönelik değişiklikler (orijinal) ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır.



2) İade Talepleri:



A) Hiç kullanılmamış bilet: 06/02/2017 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır.



B) Kullanılmış Bilet: Involuntary (istek dışı) kapsamında iade yapılır.