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THY'den iptal bilet açıklaması

İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AHL ve İsg çıkışlı uçuşların iptali üzerine THY yolcularına biletleme konusunda açıklama yayınladı.

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THY’den yapılan açıklama şöyle:

07/01/2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 06/01/2017 - 07/01/2017 tarihleri arasındaki IST/SAW varışlı, çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.

1) Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri:

Varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması ve aynı kabinde olması durumunda aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın 15/01/2017 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve yeni rezervasyonun 18/01/2017 (dahil) tarihine kadar olan uçuşlara alınması kaydıyla ücretsiz yapılacaktır. 18/01/2017 tarihinden sonraki uçuşlara yönelik değişiklikler (orijinal) ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır.

2) İade Talepleri:

A) Hiç kullanılmamış bilet: 06/02/2017 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır.

B) Kullanılmış Bilet: Involuntary (istek dışı) kapsamında iade yapılır.

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