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THY'den kargo uçak alımı

Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den 3 adet B777-200LRF kargo uçağının satın alınmasına karar verdi.

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THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, 2018'in eylül, ekim ve aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiği bildirildi.

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