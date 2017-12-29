THY'den kargo uçak alımı
Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den 3 adet B777-200LRF kargo uçağının satın alınmasına karar verdi.
- AA
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, 2018'in eylül, ekim ve aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.