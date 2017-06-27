THY'den Katar'a en büyük kargo operasyonu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partisinin Denizli’deki bayramlaşma programında Katar’a verilen desteğe ilişkin bazı detayları açıkladı.
Zeybekci, "Telefon görüşmemizin detaylarını vermeyeceğim. Ama durumlarının o kadar iyi olmadığını, hatta çok sıkıntılarının olduğunu o anda öğrendik. Ve ertesi gün sabah dünyanın en büyük hava yollarından bir tanesi olan Türk Hava Yolları'nın kargo uçakları ertesi sabah kardeşlerimizin yanına gitti. Ertesi sabah oradaydılar. Şu an itibarıyla dün gece saat 12.00 itibarıyla 121 tane kargo uçağı gitti bugüne kadar. Dile kolay dünyanın bugüne kadarki en büyük hava taşıma operasyonunu iki haftada yaptık" dedi.
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